Man uit Landen krijgt brief met verdacht poeder HAA

10 april 2019

14u39

Bron: Belga 0 Landen Een inwoner van het Vlaams-Brabantse Landen heeft vandaag een brief ontvangen waarin een mogelijk verdacht poeder zit. Dat meldt de lokale politie Getevallei.

"De man heeft de brief niet opengemaakt, maar in een plastic zakje gestopt", aldus de politie. "Er is dan ook niemand met het poeder in aanraking gekomen en een evacuatie of perimeter is niet ingesteld. De Civiele Bescherming is verwittigd en komt de envelop ophalen om te onderzoeken wat het poeder precies is.”