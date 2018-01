Man aangereden door trein 02u39 0

Gisterochtend rond 6 uur is een 45-jarige man aangereden op de spoorweg tussen Neerwinden en Landen. De machinist van de trein tussen Landen en Gent-Sint-Pieters had de spoorloper opgemerkt en remde, maar reed de man uit Landen toch aan. Het slachtoffer is met zware verwondingen aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis van Tienen. In de loop van de dag werd hij geopereerd. Over zijn toestand is niets bekend.





"De precieze omstandigheden van het ongeluk worden verder onderzocht", zegt Serge Vanbrabant van de politiezone LAN. Het parket werd ingelicht. De spoorwegpolitie van Leuven kwam ter plaatse voor onderzoek. De betrokken trein heeft 3,5 uur stilgestaan. Hierdoor was treinverkeer slechts mogelijk op één enkel spoor. Er werden pendelbussen ingezet. Treinen die vanuit Landen naar Brussel rijden, moesten omrijden via Diest en Aarschot. Vanaf tien uur liep het treinverkeer weer normaal. (VDWT)