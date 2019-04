Lokaal Loket Kinderopvang in Landen officieel van start vdt

12 april 2019

13u13 0

Al sinds de oprichting van het Huis van het Kind in 2015 kunnen inwoners van Landen er terecht met al hun vragen rond kinderopvang. Dit aanbod is vanaf april 2019 officieel erkend door Kind en Gezin wat betekent dat het Huis van het Kind nu effectief beschikt over een Lokaal Loket Kinderopvang.

“Wij bieden onze inwoners graag een neutrale plaats aan waar zij terecht kunnen met al hun vragen rond kinderopvang,” aldus schepen van Kinderopvang Saartje Ieven (L’anders). “Een medewerker van het Loket gaat op zoek naar de meest geschikte opvangplaats, hierbij rekening houdend met de persoonlijke situatie en vraag van de ouder(s). Indien nodig kunnen de eerste contacten met de opvanglocatie vanuit het Lokaal Loket gelegd worden. Kind en Gezin besloot ondertussen ook dat wij voor de organisatie van ons Loket jaarlijks een kleine subsidie zullen ontvangen. Dit bedrag zullen we in eerste instantie gebruiken om het Lokaal Loket KO en de kinderopvanginitiatieven op ons grondgebied beter bekend te maken.”

Het Lokaal Loket Kinderopvang bevindt zich in het Huis van het Kind, O. Huysecomlaan 2 en is bereikbaar tijdens de kantooruren. Contact kan ook via e-mail welzijn@landen.be of telefonisch op het nummer 011/67.29.15.