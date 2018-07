Lekker genieten van Landen Plage en Foodtruck Festival 18 juli 2018

02u33 0 Landen Vandaag om 16 uur gaat Landen Plage van start op het Stationsplein, waar je kan genieten van frisse drankjes en de leuke sfeer op het pop-upstrand.

Op donderdag en vrijdag opent de strandbar om 15 uur, zaterdag en zondag kan je er al terecht vanaf 11 uur.





"Dankzij het initiatief van de Landense basketbalvereniging, de logistieke ondersteuning van de stad Landen en de medewerking van brouwerij Duvel-Moortgat en Drankenhandel Dimbour is dit evenement ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in ons Zomeren in Landen-programma", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Ook dit jaar zorgen we voor een extraatje met het tweede foodtruckfestival op het Stationsplein vanaf vrijdag 20 juli tot en met zondag 22 juli, telkens van 12 tot 24 uur", vult schepen van Feestelijkheden, Bart Jan De Vos (N-VA) aan. "Een tiental foodtrucks zorgt voor lekkers uit de wereldkeuken met Europese specialiteiten en lekker eten uit onder meer Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Aan de snoepers is er ook gedacht met een selectie van desserten, zoals Brusselse wafels, pannenkoeken, chocokebab en verschillende soorten ijsjes."





DJ's en optredens staan garant voor een gezellige sfeer. De kleinsten kunnen hun hart ophalen op de springkastelen en ravotten in het zand.





Op zaterdag- en zondagnamiddag staan er ook kinderworkshops op het programma. (VDT)