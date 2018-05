Leerlingen Wonderwijs werken aan eigen musical 02 mei 2018

02u32 0

De kinderen van GO! Wonderwijs Walshoutem en Waasmont werken aan hun eerste eigen musical. Die zal op 9 juni op de EMI-site te zien zijn. "Het idee om een musical uit te werken, kriebelde al lang bij mij", zegt Anita Verlaenen, leerkracht van het derde leerjaar.





Het verhaal gaat over Hans en Grietje. Zij komen in een sprookjesbos terecht en tijdens hun zoektocht naar huis komen ze allerlei sprookjesfiguren tegen uit bestaande sprookjes. De sprookjes zijn in een modern jasje gestoken met humor voor groot en klein. De voorstellingen vinden plaats om 13 en 16.30 uur. Tickets zijn vanaf 14 mei te verkrijgen via de school, het oudercomité en de leerkrachten. (VDT)