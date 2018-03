Leerlingen steken wat op van techniek 15 maart 2018

De Vlaamse regering wil de interesse van kinderen en jongeren voor STEM (Science, Technology, Engeneering & Mathematics) stimuleren. In 2015 werd in de regio Landen voor het eerst een STEM-acitviteit georganiseerd op Campus D'Hek Landen. Door het grote succes werd het een jaarlijkse traditie om op Campus D'Hek een STEM-kamp te organiseren.





"Dertig kinderen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs verkenden zopas tijdens een driedaags techniekkamp de wondere wereld van wetenschap en techniek", zegt directeur Middenschool D'Hek Elke Ceuleers. "Er werd volop geëxperimenteerd, onder meer met Lego Mindstorms waarbij de leerlingen een robot leerden programmeren. Verder speelden ze het Bouwspel, goten ze de eerste letter van hun voornaam in beton en maakten ze verschillende werkstukjes. Het kamp werd afgesloten met een evaluatiemoment en de uitreiking van talentendiploma's." (VDT)