Leerlingen PISO bouwen mobiele winkel voor woonzorgcentrum Oleyck 13 februari 2018

02u57 0 Landen De leerlingen van het derde en vierde jaar Houtbewerking van provinciale school PISO Tienen hebben een 'mobiele winkel' aan woonzorgcentrum Oleyck overhandigd. De vraag voor zo'n winkelkar kwam van het animatieteam van het Landense WZC.

Het personeel kan het mobiele winkeltje makkelijk verplaatsen in de gangen van het woonzorgcentrum. "Zo krijgen de bewoners, die soms slecht te been zijn en niet naar een 'echte' winkel kunnen gaan, de kans om wat extra inkopen te doen. Het project bevordert dan ook de sociale werking in het woonzorgcentrum", zegt Paulette Wouters, directeur PISO.





Het winkeltje zal vooral in de leefruimten van het WZC komen te staan. Op die manier wordt het onderling sociaal contact bevorderd. "De meeste van onze bewoners zijn in het woonzorgcentrum terecht gekomen, omdat het te moeilijk werd om zelfstandig thuis te blijven. Net daarom is het voor hen een positieve ervaring om dingen te kunnen doen die ze vroeger ook deden", aldus Eddy Vandenbosch, OCMW-voorzitter.





Kleinere stap naar arbeidsmarkt

Voor de leerlingen is het dan weer de uitgelezen kans om theorie om te zetten in de praktijk. "Als provinciale school willen wij onze leerlingen immers laten uitgroeien tot professionele vakmensen. Daarom is het onontbeerlijk dat ze tijdens hun opleiding de nodige ervaring kunnen opdoen. Zo verkleinen we de overgang naar de arbeidsmarkt", besluit Marc Florquin, gedeputeerde voor Onderwijs. (VDT)