Leerlingen Hof van Pepijn planten bomen 16 maart 2018

De leerlingen van het vijfde leerjaar van Hof Pepijn hebben onder regie van schepen van Leefmilieu Frank Stevens (sp.a) honderd nieuwe bomen geplant in het geboortebos aan het industrieterrein. "In dit bos werden de jonge bomen die het niet gehaald hebben, vervangen door hazelaars en werd de resterende strook van het bos, die te klein is om een volledig geboortejaar aan te planten, verder aangeplant met jonge bomen", aldus schepen Stevens. Goedgemutst en met jeugdig enthousiasme gingen de jongens en meisjes samen met juf Patricia aan het werk, geholpen door de milieudienst en Natuurpunt Landen.





Op zondag 25 maart wordt het geboortebos aan de E40 uitgebreid. De kindjes geboren in 2015, worden samen met hun ouders uitgenodigd om hun geboorteboom te komen planten.





(VDT)