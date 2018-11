Laptops en geld gestolen Kristien Bollen

19 november 2018

In een woning in de Deleydtstraat te Landen werd zondag in de loop van de namiddag ingebroken. De dieven geraakten via een aanpalende weide tot achteraan het huis waar ze een venster dan de living ingooiden. De daders doorzochten de volledige woning en gooiden alles overhoop. Er werden twee laptops en geld gestolen.