Landense scoutsjongeren redden neergestorte parachutiste en worden nu gehuldigd voor hun heldendaad Vanessa Dekeyzer

03 april 2019

16u48 0 Landen In februari maakten de scouts van Landen grote indruk toen ze het leven van een neergestorte Waalse parachutiste redden. Om die heldendaad te verzilveren, nodigde het stadsbestuur de betrokken scoutsleden en -leiding uit op het stadhuis. “Door hun verantwoordelijkheidszin hebben zij er voor gezorgd dat de ongelukkige vrouw op tijd kon geholpen worden, de nodige verzorging krijgen en gered kon worden”, zegt een trotse burgemeester Gino Debroux (L’anders).

De verkenners van Scouts Landen waren op pad in Spa toen even verder het noodlot toesloeg. Bij een van de zestien parachutisten die uit een vliegtuig sprongen, ging de parachute niet open. De vrouw, vijftiger en instructrice bij SkyDive Spa, stortte neer, haar val werd gebroken door de bomen in het bos waarin ze terechtkwam. Als bij wonder overleefde ze haar val en dat ze nadien snel gevonden werd, heeft ze te danken aan de scouts van Landen.

“We zijn natuurlijk zeer trots dat we erkenning krijgen voor wat we gedaan hebben, maar het is belangrijk om niet te vergeten waar het echt om draait, en dat is het feit dat we iemand hebben kunnen helpen”, zegt Ewout Dewaelheyns (14). “We hebben de vrouw zelf nog niet gehoord, maar een piloot van SkyDive Spa heeft contact opgenomen met de leiding om te vertellen dat alles oke is met haar en ze goed aan het herstellen is. Wij zijn alvast opgelucht en we hebben haar ook uitgenodigd op onze spaghettiavond eind april. Hopelijk zien we haar daar.”

Hartverwarmend

“Deze jongeren hebben, ondanks hun jonge leeftijd, getoond dat met de nodige moed en inzet mensen in nood helpen belangrijk is en zelfs levens kan redden. Het is hartverwarmend vast te stellen dat onze Landense jongeren dit doen”, aldus burgemeester Debroux. “Zij hebben ervoor gezorgd dat het scoutisme en in het bijzonder de SGV op een positieve manier aandacht hebben gekregen in de media. Dit was zeker een mooie promotie voor de jeugdverenigingen en de SGV. En zij hebben de stad Landen op een positieve manier in de pers gebracht, waarvoor we hen dankbaar zijn en feliciteren.”

De jongeren kregen van het schepencollege een hartelijk applaus en een ticket voor het Landens festival Rotation aangeboden. “Er waren enkelen die nog geen zestien jaar waren, en dus nog niet binnen mogen op dit festival, maar zij krijgen dan een gratis ticket voor de editie 2020”, aldus schepen van Feestelijkheden, Gary Peeters (CD&V).