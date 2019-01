Landense jongeren laten hun stem horen vdt

21 januari 2019

10u18 0 Landen Op zaterdag 9 februari organiseert Uit De Marge opnieuw een jongerencongres. In de aanloop hiervan gingen verschillende jongeren in Landen samen met de Landense jeugdopbouwwerker Francesco van Jeugdopbouwwerk Landen aan de slag om hun stem te laten horen.

Onder de naam ‘We do give a shit!’ brengt Uit De Marge op 9 februari jongeren van over heel Vlaanderen en Brussel samen om hun stem te laten horen. “De stem van jongeren, daar draait het om”, klinkt het. “Het jongerencongres lag deze keer dan ook voor een groot deel in de handen van de jongeren zelf. Een halfjaar lang werd er gewerkt rond de thema’s armoede, natuur en milieu, wonen en zo gaven de jongeren dit jongerencongres concreet vorm. Natuur en milieu werden als belangrijkste thema’s op de agenda gezet.”

Jongeren uit Landen namen in de aanloop van het congres onder meer een filmpje op waarin ze oproepen om samen oplossingen te zoeken voor het klimaat. Meer bomen planten, geen zwerfvuil en meer sorteren, meer te voet of met het openbaar vervoer naar school gaan,…Het zijn slechts enkele voorbeelden die de kinderen en jongeren zelf aangeven. Zo vindt Roan bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer en groene ruimtes. “Graag ook meer duurzame energie, waarbij meer mensen zonnepanelen hebben”, klinkt het.

“Op zaterdag 9 februari komen we met jongeren en jeugdwerkers van over heel Vlaanderen en Brussel samen in Het Paleis in Antwerpen”, vertelt Ikrame Kastit, co-coördinator van Uit De Marge vzw. “We laten onze stem luid klinken over de thema’s natuur en milieu, armoede en wonen en wisselen samen uit. Er staan verschillende interessante workshops op het programma, heel wat randanimatie en een infomarktje waar jongeren en jeugdwerkers bij tal van organisaties terechtkunnen voor informatie en een babbel. Tijdens het jongerencongres bundelen we de signalen van jongeren om ook daarna hun stem te versterken naar het beleid toe.”