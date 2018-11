Landense handelaars richten zelf cursus EHBO in vdt

In augustus kreeg een handelaar in de Stationsstraat een hartstilstand. De man kon gelukkig met succes gereanimeerd worden. Bij de collega-handelaars van de vzw Landen Leeft bleef dit voorval nazinderen. “We hebben daarom beslist om een cursus reanimatie en defibrilatie aan te bieden aan onze handelaars”, zegt Evy Bollion van De Voetzaak. “We komen immers elke dag in contact met klanten. Als er iets gebeurt in onze zaak of op straat moeten we eerste hulp kunnen bieden.” Elke handelaar van het handelskerngebied kon zich inschrijven voor de cursus. Woensdag was de eerste groep aan de beurt. “Het Rode Kruis van Landen leerde ons op een interactieve manier reanimeren en het gebruik van het AED toestel kennen, zowel bij volwassenen, bij kinderen van 1 tot 8 jaar en bij kinderen jonger dan één jaar”, aldus Evy. “Zo kunnen we nu al met een paar handelaars in de handelsstraat zorgen voor het welzijn van elke klant en collega. Volgende week is de volgende groep aan de beurt. De cursus is zeker een aanrader voor iedereen, want iedereen heeft er baat bij!”