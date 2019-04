Landen zet sterkste liberalen in vdt

04 april 2019

Op zondag 26 mei gaan we opnieuw naar de stembus. We kiezen dan met z’n allen afgevaardigden voor drie parlementen: het federale, het Vlaamse en het Europese. Open Vld Landen zet twee topliberalen in: Didier Reynaerts en Malika Krossa. Daarnaast staat ook de uit Landen afkomstige Evi Robert op de lijst. Open Vld Landen gooide tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen zeer hoge ogen. Ze behaalde maar liefst 24 procent van de stemmen waardoor ze zes gemeenteraadsleden mocht leveren voor het huidige stadsbestuur. “Het feit dat Open Vld, ondanks deze prachtige score uit een voor de hand liggende coalitie werd geweerd, maakt Didier en Malika extra gretig. Ook Evi maakt zich sterk een prachtig resultaat te zullen neerzetten”, klinkt het bij de partij. “Daarom rekenen Didier, Malika en Evi uiteraard op hun kiezers. Ze zijn gemotiveerd en willen het liberaal gedachtegoed van hun regio versterken en verder uitbouwen.”