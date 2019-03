Landen wil inwoners meer betrekken bij nieuwe projecten vdt

06 maart 2019

Landen "Wij willen onze inwoners meer betrekken bij beslissingen, ze mogen hun zeg doen in nieuwe projecten", zegt schepen van Burgerinspraak Saartje Ieven (L'anders). De stad neemt hiertoe enkele nieuwe initiatieven.

“Wij zijn dagelijks bezig met manieren te zoeken om informatie zo vlot mogelijk bij de Landenaar te krijgen en hoe de Landenaar ons snel en gemakkelijk kan bereiken”, aldus schepen Ieven.

Zo werd het meldingsformulier dat op www.landen.be online kan ingevuld worden, de laatste weken extra in de kijker geplaatst en kreeg het webformulier ook een papieren versie in het infoblad ‘Licht op Landen’. “En met succes, want de meldingen komen vlotjes binnen”, aldus schepen Ieven. “Daarnaast is er op onze website ondertussen ook een nieuwe rubriek bijgemaakt. In ‘Uw gedacht’ kan je momenteel je mening kwijt over diverse (verkeers)proefopstellingen en vind je ook een ideeënbus terug.”