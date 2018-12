Landen viert heel weekend kerst vdt

12 december 2018

12u56 0 Landen Vrijdag gaat WinterLanden van start. Net zoals de voorbije jaren kan je een heel weekend lang terecht op de schaatsbaan, op vrijdag van 16 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 22 uur.

“We openen WinterLanden vrijdag 16 uur officieel”, zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). “Vanaf dan openen de kraampjes op onze gezellige kerstmarkt en kan je de Kerstman bezoeken. Vrijdagavond zorgt Jonas Van Esch met zijn accordeon voor de muzikale noot.”

Zaterdag opent de kerstmarkt om 14 uur. Voor de kindjes is er om 15.30 uur een meet en greet met een figuur uit Kabouter Plop en vanaf dat moment kan je ook doorlopend voorstellingen van het kindertheaterstuk ‘Ooh wilgenboom’ bijwonen, tot 18.30 uur. Charles Dickens draaiorgelartiest komt om 16 uur langs en vanaf 20 uur is er muziek en dans met Ballerina in Snowglobe. Zondag kan je opnieuw de kerstmarkt bezoeken in aanwezigheid van de Charles Dickens goochelaar. En ook dit jaar is er een jeneverkesrun, georganiseerd door de stad Landen en haar sportdienst. De sportievelingen komen om 15 uur aan de start. Na de inspanning volgt de onstpanning met zang van de Charles Dickens Ladies.

Het hele weekend zijn de winkels geopend op kerscadeautjes te kopen. En vrijdag en zaterdag kan je vanaf 20 uur terecht voor een echte apres-ski in de schirmbar en het mobiele café.