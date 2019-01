Landen verzamelt alle opvanginitiatieven en sportkampen in brochure vdt

30 januari 2019

15u28 0

De stad Landen heeft het volledige aanbod aan sportkampen, speelpleinen, themakampen en andere opvangmogelijkheden voor kinderen en jeugd van 3 tot 18 jaar netjes gebundeld in een overzichtelijke brochure. In Landen is er immers een ruim aanbod in sport en opvang dankzij een goede samenwerking tussen Stekelbees, diverse sportverengingen, Jocrevak en de sportdienst. Voor de sportkampen is het snel wezen want de inschrijvingen via www.sporta.be starten al op 1 februari. Wie zelf nog ideetjes heeft rond opvang tijdens de schoolvakanties of andere initiatieven kent, mag dat zeker laten weten via jeugd@landen.be.