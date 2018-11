Landen steunt twee projecten in het Zuiden vdt

23 november 2018

08u36 1

De GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) gaat jaarlijks op zoek naar personen of organisaties die actief zijn in ontwikkelingsgebied en een link hebben met Landen. Deze kunnen na advies van deze raad kans maken op een subsidie van het stadsbestuur.

Dit jaar is er gekozen voor een project met de steun van Missiewerken Waasmont in Kolwezi (Congo Kinshasa) en een project van NGO Protos. “Het project in Kolwezi staat onder leiding van pater Jan Schreurs en richt zich op het ondersteunen van schoolkinderen”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking, Greta Vanermen (N-VA). “De financiële middelen worden gebruikt voor de aankoop van uniformen, schoolboeken en het betalen van schoolgelden.”

NGO Protos is een Belgische NGO die zich inzet om mensen meer toegang te geven tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor landbouw. Ze is actief in negen landen: België, Benin, Burundi, Congo, Ecuador, Madagaskar, Mali en Oeganda. De NGO wordt ondersteund door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de Watergroep. “In januari 2019 reist Stefan Humblet, personeelslid van de Watergroep, zelf naar Benin om te zien hoe de financiële steun ter plaatse wordt geïnvesteerd in projecten”, weet schepen Vanermen. “De activiteiten focussen zich op het garanderen van duurzame drinkwaterpunten, bewustwording rond het belang van hygiëne, beheer van stroomgebieden en uitwisseling van resultaten en geleerde lessen.”