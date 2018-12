Landen stelt zich kandidaat voor coachingstraject ter bestrijding van zwerfvuil vdt

26 december 2018

11u51 0

Tijdens de gemeenteraad van november werd het voorstel van raadslid Mark Keppens (Groen Landen) om deel te nemen aan de laatste oproepronde van het coachingstraject voor lokale overheden van Mooimakers uitgesteld naar de gemeenteraad van december. Op die manier kon de werklast voor de stadsdiensten beter ingeschat worden. Inmiddels werd beslist om dit initiatief goed te laten keuren op de gemeenteraad van morgenavond. Concreet betekent dit dat het nodige gedaan zal worden om een basisactieplan tegen zwerfvuil op te maken en in te dienen. Daarna wordt het spannend afwachten of Landen geselecteerd zal worden voor het gesubsidieerd coachingstraject.

“Groen Landen is zeer trots op de goedkeuring van dit initiatief, aangezien het bestrijden van zwerfvuil een van de speerpunten was tijdens onze campagne. Alvast een van onze beloften naar de kiezer toe kan hiermee ten dele waargemaakt worden. Dit dossier is het bewijs dat constructieve lokale politiek ook vanuit de oppositie werkt”, aldus raadslid Mark Keppens.