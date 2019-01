Landen stelt nieuw cultuurprogramma voor vdt

15 januari 2019

De cultuurdienst stelt in een frisse brochure het nieuwe cultuurprogramma voorjaar 2019 van het GC Amfi voor. “De nood aan cultuurparticipatie en -educatie is hoog en met een breed laagdrempelig aanbod stimuleren we ontmoeten én ontspannen, want een mens leeft niet van eten en drinken alleen. Ook sociale contacten zijn belangrijk”, verduidelijkt Gary Peeters (CD&V), de nieuwe schepen van Cultuur.

In het voorjaar is er specifieke aandacht voor het thema ‘duurzaamheid en energie’ met het LAB Zuid-Hageland, die ook andere activiteiten hier rond in de regio organiseert. In Landen kan je zo kennis maken met een Repair Café, leer je energiebesparend klussen en wordt er een boeiend bezoek gebracht aan een windmolenpark en watermolenproject.

“Onder het thema ‘gezondheid en voeding’ zijn er uiteenlopende workshops en cursussen en we hernemen ook het thema ‘ opvoedingsondersteuning’ met lezingen over het tienerbrein en de zogenaamde ‘piekuurouders’. Als inspirerende spreker werd Manu Keirse uitgenodigd”, zegt schepen Peeters. “Het gevarieerd filmaanbod geeft jong en oud de kans om kennis te maken met een selectie van de beste nationale en internationale films van de voorbije maanden, zowel tijdens de vakantiemaanden als doorheen de week.” Inschrijven kan steeds via cultuur@landen.be.