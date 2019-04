Landen richt de landbouwadviesraad (LAR) op vdt

02 april 2019

12u23 3

Schepen van Landbouw Lore Fourie (CD&V) hield zopas de eerste landbouwadviesraad, kortweg LAR, in Landen boven de doopvont. Deze raad verdedigt het algemeen belang van de landbouwers in Landen, geeft doordacht en deskundig advies aan het stadsbestuur inzake lokaal landbouwbeleid, kaart problemen aan in de lokale landbouw en zoekt mee naar oplossingen, staat ook open voor de stem van de niet-landbouwers in Landen en onderhandelt constructief met natuurverenigingen en de milieuadviesraad.

De kersverse raad telt 18 leden waarbij elke bedrijfstak uit de landbouw vertegenwoordigd is. Christian Dirick werd verkozen als voorzitter en Rudi François treedt op als ondervoorzitter. Frank Petitjean functioneert vanuit de landbouwdienst als secretaris. Schepen Lore Fourie tenslotte vertegenwoordigt het stadsbestuur, bemiddelt en vertaalt de stem van de landbouwer aan de Landense beleidstafel.