Landen lanceert unieke campagne voor startende ondernemers 05 juni 2018

In het winkelcentrum van Landen openen er dit najaar drie speciaalzaken, namelijk een horecaconcept, een voedingsspeciaalzaak en een zaak met ruimte voor vrije invulling. De stad Landen gaat met de campagne 'Wie landt in Landen?' op zoek naar drie enthousiaste ondernemers die, met heel wat ondersteuning, kunnen proeven van het ondernemerschap.

"De drie startende ondernemers krijgen de mogelijkheid om een door de organisatie gekozen pand om te toveren tot hun concept en dit voor één jaar", legt burgemeester Iris Vander Schelde uit. "Om de nieuwe talenten op te sporen, zal er in juni een roadshow georganiseerd worden langs verschillende opleidingsinstanties. De geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen en na een selectieprocedure kans maken op een eigen zaak die in het najaar zal geopend worden. Ook doen we via deze berichtgeving een oproep aan een ruimer publiek om ook een kans te wagen."





De drie geselecteerde ondernemers ontvangen een indrukwekkend starterspakket: een jaar gratis huur, gratis publiciteit bij opening, een coachingstraject van Unizo en een startbudget van 2.000 euro van de stad Landen. Tegelijk worden er vrijblijvend partnerships aangeboden waaronder een financieel expert. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op www.landen.be en zich meteen inschrijven. (VDT)