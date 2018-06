Landen lanceert taalmascotte 08 juni 2018

02u43 0

Landen blaast het taalbeleid van de stad en het OCMW nieuw leven in met een taalmascotte. Het figuurtje werd ontwikkeld als instrument om te communiceren met anderstaligen en zal op verschillende plaatsen in Landen opduiken.





Met deze actie wil het bestuur twee doelstellingen verwezenlijken: anderstaligen aanmoedigen om Nederlands te spreken en als lokaal bestuur de taalwetgeving naleven. Via tekstballonnen kan de taalmascotte boodschappen over de taalwet duidelijk overbrengen. Lukt het niet om in het Nederlands te communiceren? Dan kan het taalfiguurtje anderstaligen bijvoorbeeld met eenvoudige zinnen in een andere taal aanraden om een tolk mee te brengen. "Het voornaamste doel van het bestuur is echter om de inwoners van Landen te stimuleren om Nederlands te leren én te praten, ongeacht hoe goed ze de taal al beheersen", zegt Greta Vanermen (N-VA), schepen voor Integratie en Vlaams Karakter. "Die kennis van het Nederlands is niet alleen belangrijk om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de lokale dienstverlening, maar ook om extra kansen te creëren voor werk, opleiding en sociale contacten." (VDT)