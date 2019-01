Landen krijgt subsidie voor erosiebestrijding in de Wangestraat vdt

15u09 0 Landen Joke Schauvliege trekt 964.000 euro uit voor zestien erosiebestrijdingsprojecten. “De vele modderellende als gevolg van de onweersbuien dit voorjaar bewees dat die maatregelen hoogstnodig zijn”, aldus de minister.

Ondanks de uitzonderlijk droge zomer veroorzaakten de aanhoudende regenbuien en zware onweders einde mei en begin juni 2018 water- en modderoverlast van de kust tot Limburg. Landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare bodem voorkomen door het toepassen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door kleinschalige infrastructuurwerken, zoals de aanleg van aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen bijstaan om zo de grootste problemen weg te werken.

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen twee gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. In de Wangestraat in Landen worden drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lagergelegen straten en woningen van modderoverlast gespaard. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 125.000 euro. In Sint-Pieters-Leeuw wil de gemeente een aarden dam met erosiepoel aanleggen en ontvangt hiervoor een subsidie van 88.800 euro. Daarnaast krijgen Kortenaken, Aarschot en Zoutleeuw een subsidie voor de begeleiding door een erosiecoördinator.