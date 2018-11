Landen kiest voor nieuwe en extra zuinige kerstverlichting vdt

23 november 2018

12u10 1

Aangezien de kerstverlichting in het centrum van Landen al tien jaar in gebruik is en verschillende lichtlijnen het de laatste jaren hebben laten afweten, is het stadsbestuur overgegaan tot de aankoop van nieuwe kerstverlichting. Deze kerstverlichting is volledig uitgevoerd in ledlampen en bijgevolg zeer zuinig in verbruik. De volledige verlichting heeft een verbruik van 1980 Watt: dit is ongeveer het verbruik van één elektrische oven. De keuze van de kerstverlichting werd meebepaald door de handelsvereniging vzw Landen Leeft. “Deze aankoop kadert in functie van handelskernversterking en zorgt tijdens de donkere decembermaand voor meer sfeer en gezelligheid in de winkelstraat”, klinkt het bij het stadsbestuur.