Landen in de ban van de koers 15 mei 2018

Zondag 27 mei wordt een groot wielerfeest in Landen met de start van de slotrit van de 88ste Baloise Belgium Tour ofwel de Ronde van België. Heel de wielerkaravaan stelt zich op in de Stationsstraat. Om 11.40 uur vindt de voorstelling van de renners plaats op het Marktplein, gevolgd door het startschot van de rit naar Tongeren om 12.40 uur. Na de start kan je de renners nog twee keer aanmoedigen. Zo volgt na 16 kilometer een eerste spurt ter hoogte van het Marktplein. De tweede passage wordt na ruim 80 kilometer of rond 15 uur verwacht. De laatste 80 kilometer van de wedstrijd kan je live volgen op groot scherm. Tussen de passages wordt er gezorgd voor commentaar en animatie. (VDT)