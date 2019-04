Landen hernieuwt charter Gezonde gemeente vdt

09 april 2019

In 2013 ondertekende de stad een eerste charter ‘Gezonde Gemeente’. Hiermee engageerde het bestuur zich ertoe werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. De gemeenteraad keurde nu ook het vernieuwde charter ‘Gezonde Gemeente 2019 -2024’ goed. “We willen duidelijk blijven investeren in gezondheid en preventie”, aldus Eddy Vandenbosch (L’anders), schepen bevoegd voor Sociale Zaken en Welzijn. “Dat doen we samen met onze dienst welzijn en de Landense preventieraad en met steun van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Oost-Brabant.”