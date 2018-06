L'anders deelt bomen uit 05 juni 2018

Tijdens de ontbijtbabbel die L'anders organiseerde over milieu dachten verschillende Landenaren samen na over hoe er in Landen zo goed mogelijk met de natuur kan omgegaan worden. "Een breed gedragen langetermijnvisie ontwikkelen over ons Landens natuurpatrimonium en zijn uitbouw, vormt de uitdaging voor de toekomst", klinkt het bij L'anders. "Landen kan nog wel wat groen gebruiken. Daarom lanceren we de actie 'samen planten we een bos'. Landenaren kunnen een gratis boom reserveren tot 25 mei bij Geert Winnen via mail naar gwinnen@hotmail.com."





Meer informatie vind je op www.landers.land.











(VDT)