Kristof Calvo over wat Landen van Mechelen kan leren 03 mei 2018

02u25 0 Landen Kristof Calvo (Groen), Kamerlid en gemeenteraadslid in Mechelen, komt op dinsdagavond 8 mei naar Landen. Tijdens een infoavond zal hij dieper ingaan op de lessen die de gemeente kan leren van zijn thuisstad.

"Uit de gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat de burgers in Landen weinig vertrouwen hebben in het lokaal bestuur en snakken naar fietsveiligheid, afvalpreventie, een actief verenigingsleven en voorzieningen op vlak van groen en recreatie", zegt organisator Mark Keppens. "Als gemeenteraadslid in Mechelen is Kristof Calvo de geschikte man om dieper in te gaan op de metamorfose die zijn stad ondergaan heeft, en wat wij daar als Landenaren van kunnen leren."





De infoavond begint om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. De inkom is gratis. Meer info op www.groenlanden.be. (VDT)