Koppel ontvangt poederbrief Kristien Bollen

10 april 2019

Een koppel uit Eliksem bij Landen heeft deze middag een poederbrief ontvangen. Het was de vrouw des huizes die de ontdekking deed. Gelukkig had ze snel door dat het om een verdachte brief ging en ze opende hem niet. Ze alarmeerde wel haar echtgenoot én de politie. De brandweer kwam eveneens ter plaatse, de verdachte brief werd in een plastic zak gestoken en vervolgens in een schoendoos. Er is dan ook niemand met het poeder in aanraking gekomen en een evacuatie of perimeter is niet ingesteld. De Civiele Bescherming werd verwittigd en kwam de envelop ophalen om te onderzoeken wat het poeder precies is.

Het was de 55-jarige Maddy Withof die deze middag de brief ontdekte. “Ik had de post binnengehaald. Deze brief stond op naam van mijn man, maar viel meteen op. Naam en adres zijn volledig in hoofdletters geschreven, er staat geen afzender op en de enveloppe voelde aan één zijde wat dikker aan. Toen ik die tegen het licht hield, zag ik meteen dat er een poeder in zit, én een stukje papier. Wat daarop staat weet ik dus niet. Ook is de achterzijde toegeplakt met kleefband; zodat er niets uit zou vallen zeker ? Mijn man Eddy was niet thuis en ik belde hem op waarop hij meteen naar huis kwam. Ook verwittigde ik dus maar de politie. “

Zowel politie en brandweer kwamen ter plaatse. Aangezien niemand de brief geopend had of met het verdachte poeder in aanraking was gekomen, werd deze in een plastic zakje gestopt en vervolgens in een schoendoos. “Die plaatsten we buiten op de vensterbank, de Civiele Bescherming komt deze vandaag nog ophalen voor onderzoek. We denken dat het om een onschuldig goedje gaat, maar eigenlijk willen we toch snel weten wat erin zat zodat we toch gerust zijn.”

Vermoedelijk is de brief dus onschadelijk, maar wie haalt er nu zo’n flauwe grap uit ? “Tja” zucht Eddy Hoebregts (63) aan wie de brief eigenlijk gericht is. “Er staat geen afzender op, en is afgestempeld in Charleroi. We kennen niemand in die regio en we bestelden ook niets via post of wat dan ook. Gelukkig haalde mijn vrouw de post en bekeek ze de brief voor hem zomaar te openen. Als ik was thuis geweest had ik dit waarschijnlijk niet zo nauw bekeken en hem wél opengemaakt. Zover ik weet heb ik niet meteen ‘vijanden’ of andere problemen.”

Op 29 maart werd nog een poederbrief bezorgd in het politiekantoor in de Gilainstraat in Tienen. Toen werd een deel van het gebouw ontruimd uit veiligheid; nadien bleek het om een onschuldige bloem te gaan.