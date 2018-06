Kop-staartbotsing 25 juni 2018

In de Stationsstraat in De Panne vond zaterdagavond omstreeks 18.30 uur een kop-staartbotsing plaats tussen drie wagens. Een bestuurder uit Landen klaagde over pijn aan zijn onderbenen en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken wagens werden getakeld. De brandweer kwam ter plaatse om gelekte benzine van het wegdek te verwijderen. (SDVO)