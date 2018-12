Koningsmolen zoekt nieuwe bewoners Vanessa Dekeyzer

26 december 2018

11u39 0 Landen De Koningsmolen in Eliksem is op zoek naar nieuwe bewoners. Miss Miyagi, een Leuvens vastgoedagentschap, werkte drie herbestemmingsscenario’s uit voor deze historische site aan de Brouwerijstraat. Vraagprijs voor de beschermde vierkantshoeve, 12de-eeuwse watermolen en de bijzondere chicoreiast: 1,5 miljoen euro.

Miss Miyagi heeft een aantal voorstellen op tafel liggen om de site op te splitsen in verschillende wooneenheden en publieke functies. “Deze worden afgetoetst met de dienst Stedenbouw van de stad Landen, dienst Erfgoed van de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant”, zegt Hanne Verstreken van de het vastgoedagentschap. “Zo kwamen we op drie herbestemmingsscenario’s uit: een gemengd project met restaurant, wellness en groentenserre, een co-housing project voor 15 à 17 gezinnen of een woninggroep met een gedeelde tuin. Deze scenario’s willen inspireren, maar zijn niet bindend of limitatief. Miss Miyagi hoopt stiekem dat de mensen die zich aanbieden zelf nog met betere ideeën op de proppen komen.”

Ecologische boerderij

De Koningsmolen kende de laatste tientallen jaren al verschillende eigenaars. De familie Ulens maakte er een ecologische boerderij van, waar kinderen op kamp en volwassenen met vakantie zich thuis voelden. Onder eigenaar Jan Vaes vonden er in de hoeve opnames van het kookprogramma van Piet Huysentruyt plaats. En de laatste eigenaars, Judith Heezen en Lieven Callewaert, toverden de site om tot zelfvoorzienend ‘dorp in dorp’. De 12de-eeuwse watermolen werd gereactiveerd als energiebron voor de site en de bijzondere chicoreiast werd een plaats voor ontmoeting en ontwikkeling.

De herbestemming kan verschillende vormen aannemen, klinkt het bij Miss Miyagi. In scenario 1 komt een herbestemming tot exclusief gemengd project naar voren met onder meer 12 woonhuizen, 12 gastenkamers, een unieke ontmoetingsruimte, restaurant, wellness en groentenserre. In scenario 2 wordt een collectief woonproject gerealiseerd met een mix van zeventien woningen met maximaal collectieve open ruimte en beperkte gedeelde voorzieningen en in scenario drie denkt men aan een woninggroep van vier ruime, geclusterde exclusieve woningen.

“We willen een project realiseren voor en door ondernemers en bewoners”, zegt Verstreken. “Het is dus belangrijk dat de lokale bevolking weet dat ze kan meewerken aan de toekomstige invulling van de Koningsmolen.”

Zo kunnen ze een afspraak maken om langs te gaan op woensdag 9 januari om 15 uur en op zaterdag 12 januari om 9.30 uur via mail naar karel@missmiyagi.eu of op het nummer 0468/29.97.22. Op 16 februari vindt er een gezamenlijk infomoment plaats. Meer info vind je op www.missmiyagi.eu.