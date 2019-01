Kobe Lecompte brengt debuutroman ‘Babygehalte’ uit vdt

28 januari 2019

12u43 1 Landen Uitgeverij Partizaan presenteert de debuutroman van Landens auteur Kobe Lecompte (39), ‘Babygehalte’. “Het verhaal gaat over een engel die op aarde komt om mensen die het leven als een groot ongeluk beschouwen, gelukkig te maken”, vertelt Kobe.

“Het boek is een zoektocht, vol oplossingen naar geluk, met regelmatig pauzes in de vorm van losse teksten die soms eerder klinken dan kloppen. Deze teksten zijn in cursief gedrukt. Het zijn een soort ‘kunstwerkjes’ die Kobe tussen zijn verhaal weeft. En aangezien deze tekstjes eerder klinken dan kloppen, kunnen het evengoed muziekstukjes zijn die in die mate klinken dat ze uiteindelijk ook zeker en vast kloppen.”

Kobe werd geboren in Brussel en schuimde vijftien jaar de prachtigste modeboetieks van de wereld af om er Belgische modecollecties te verkopen. Nadien vond hij het welletjes, deed de boeken toe en vervoegde het Belgisch leger als soldaat. Hij wilde zijn land dienen, hunkerde naar kameraadschap, maar wilde vooral gewoon doen en zijn. “In psychiatrische instellingen deed ik vijf jaar onderzoek naar verschillende ziektebeelden om op die manier de puzzel van de menselijke psychologie proberen op te lossen.”

Van kinds af aan schreef Kobe vaak stiekem. “Het boek ‘Babygehalte’ kende nét twintig jaar geleden zijn eerste zinnen en heeft dus een intens rijpingsproces gehad. Ik heb het indertijd vaak en ver opgeborgen in de diepvries. Zoveel jaar later, na lessen in de nuchterheid, heb ik het dan toch afgewerkt, net nu ik in februari 40 jaar word. In die zin is het boek een soort levensgids geworden in de vorm van een verhaal vol waanzinnige momenten.”

Kobe trekt met zijn boek op tournee in Vlaanderen en Brussel. “Het zal geen klassieke boekpresentatie worden. Daar heb ik alvast geen zin in. Ik wil vooral iedereen persoonlijk begroeten in de vorm van een boekpassage. Daarom ontmoet ik de mensen in de bibliotheek, op school, in een modeboetiek of doodgewoon op de bank in het park. Het zijn allemaal plaatsen met een betekenis in mijn verleden.”

De eerste voorstelling vindt plaats in de bib van Landen op dinsdag 5 februari van 15 tot 18 uur. Alle verdere data kan je terugvinden op www.kobelecompte.be.