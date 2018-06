Kleurrijke Kouters dankzij inzaaien van bloemetjes 22 juni 2018

Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) startte in 2016 samen met de stad Landen en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het project 'Brakouter Beeldig' op. Drie jaar lang zaaiden Landense landbouwers in de akkerregio 'Brakouter' de randen van hun akkers in met typische akkerbloemen die bijen en vlinders aantrekken, samen goed voor bijna vier kilometer kleurrijke stroken. "Het bloemenmengsel werd voorzien door RLZH en bestond uit grote klaproos (rood), gele ganzenbloem, bolderik (paars) en korenbloem (blauw). Dat leverde kleur op in landbouwlandschap gelegen naast fiets- en wandelpaden en zette het op die manier in de kijker", zegt Egbert Asselman, medewerker RLZH en projectcoördinator. "Bovendien stimuleerde het de biodiversiteit van insecten, waaronder essentiële bestuivers maar ook hapjes voor akkervogels die al 30 jaar sterk achteruitgaan." (VDT)