Klaproosjes en een pop-up kunstwerk ter herdenking van WO I vdt

12 november 2018

17u30 0 Landen De leerlingen van de Bovenbouw Sint-Gertrudis en de geschied- en heemkundige kring Pepijn@Landen hebben een gemeenschappelijk project opgezet rond herinneringseducatie met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. Het project werd voorgesteld tijdens de herdenkingsplechtigheid van 11 november.

De derdejaarsleerlingen gebruikten hun tekentalent om een kleurrijke impressie weer te geven van de impact van het strijdtoneel rondom de loopgraven op het leven van de frontsoldaten. De vijfdejaarsleerlingen doken dan weer in de archieven van de heemkundige kring en spoorden naar biografische gegevens van de Landense soldaten die naar het front vertrokken. Het tekstmateriaal en de foto’s van de soldaten, samen met een honderdtal tekeningen, werden uitgestald op een tiental panelen in het Sociaal Huis van Landen. De leerlingen werden begeleid door Kim Conard en Nele Herbots.

Fabienne Descamps van de geschied- en heemkundige kring breidde voor elke dag oorlog een klaproosje, 1.560 in het totaal. Een deel ervan werd geïntegreerd in een pop-up kunstwerk, een houten soldaat omhuld met prikkeldraad, geplaatst op kunstgras met vier witte kruisjes. Het kunstwerk, een creatie van Nele Herbots en haar team, werd aan de basis omringd met fotokadertjes van de gesneuvelde Landense soldaten.

De overgebleven klaproosjes worden verkocht aan 2 euro per stuk. De opbrengst moet een nieuw project van de geschied- en heemkundige kring steunen, met name de uitwerking van een didactische wandelbrochure over oorlog, vrede en verdraagzaamheid in Groot-Landen. Ook hier wordt samenwerking met de Landense scholen gezocht. Het kunstwerk is vanaf 15 november te bezichtigen in de toeristische dienst, waar ook de klaproosjes worden verkocht.