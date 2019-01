Kitty Bottu opnieuw aangeduid als algemeen directeur Vanessa Dekeyzer

30 januari 2019

13u38 0 Landen De gemeenteraad heeft Kitty Bottu opnieuw aangesteld als algemeen directeur met ingang van 1 februari. Of er nu een einde komt aan het getouwtrek rond deze functie, blijft een groot vraagteken. Het zal ervan afhangen of de andere kandidaat Renaat Kamers beroep aantekent tegen de beslissing. “Wij hopen van niet, zodat de rust eindelijk kan weerkeren”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’Anders).

Eind juni besliste de gemeenteraad om Kitty Bottu, OCMW-secretaris, aan te stellen tot algemeen directeur, maar die beslissing werd door de gouverneur geschorst na klacht van tegenkandidaat Renaat Kamers, secretaris van de stad. De wisselmeerderheid hield voet bij stuk en stelde een nieuw dossier op, ten voordele van Bottu. Dat moest bekeken worden door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Die vernietigde het dossier waardoor Renaat Kamers opnieuw werd aangesteld als waarnemend algemeen directeur.

De gemeenteraad bekeek de zaak gisteravond opnieuw. “Beide kandidaten hebben elk hun sterktes en zwaktes, waardoor er geen uitgesproken favoriet was bij de gemeenteraadsleden”, zegt burgemeester Debroux. “Maar de stemming deed de balans opnieuw overslaan naar Kitty Bottu.” Zij mag dus de stad opnieuw leiden als algemeen directeur. Het is nu afwachten wat Renaat Kamers zal doen.

“Ik begrijp dat het een moeilijke situatie is. In de meeste gemeenten verloopt de aanstelling van een algemeen directeur heel vlotjes, omdat vaak ofwel de OCMW-secretaris, ofwel de gemeente-of stadsscretaris pensioengerechtigd of bijna pensioengerechtigd is, zodat het snel een uitgemaakte zaak is wie algemeen directeur wordt. In Landen zitten we met twee mensen die nog zeker 15 jaar carrière voor de boeg hebben en die beiden bekwaam zijn in hun vak. Kiezen is altijd verliezen. Maar we hopen alsnog dat iedereen zich bij de beslissing kan neerleggen, in het belang van de stad en haar inwoners. Het is alvast de bedoeling om Renaat aan boord te houden en hem een zo goed als evenwaardige functie aan te bieden.”