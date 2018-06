Kinderfestival Kadé Olé ontvangt superhelden 11 juni 2018

Het schooljaar loopt stilaan ten einde en het is aftellen naar de langverwachte zomervakantie, maar eerst is het tijd voor Kadé Olé op 30 juni. Het Landense kinderfestival bestaat dit jaar maar liefst vijf jaar en dat vraagt om een feestje. "Wij hebben deze feesteditie omgedoopt tot een Helden-editie", zegt schepen van Jeugd Gino Debroux (sp.a). "Niemand minder dan de kleine kinderheld Maya De Bij komt, in samenwerking met Plopsa, uitzonderlijk naar onze stad overgevlogen. De helden Maureen, Dempsey en Nico van het alom bekende Ketnetprogramma Helden geven om 17 uur een indrukwekkende en interactieve show." Het kinderfestival vindt plaats van 14 tot 17 uur op het Marktplein en is gratis.





(VDT)