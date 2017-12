Kerststallen lokten al duizend bezoekers 02u25 0 Foto Bollen Enkele bezoekers bewonderen de kerststal van Waasmont. Landen De befaamde kerststallen van Waasmont, Wezeren, Walsbets en Walshoutem hebben de voorbije dagen al ruim duizend bezoekers gelokt. En dat beloven er in de komende dagen nog een pak meer te worden.

De kerststal van Waasmont is dit jaar toe aan een jubileum. "Die mag veertig kaarsjes uitblazen", zegt Michel Vanmarsenille. "Het is destijds eigenlijk allemaal heel kleinschalig begonnen onder impuls van pastoor Lammers en Jacquot Petitjean. Zij kochten een kerstgroep, gesneden uit lindenhout, van Hans Klucker uit Overammergau. Doorheen de jaren is de kerststal echter uitgegroeid tot een waar feest voor het oog."





Door gezondheidsproblemen van de opbouwers was het dit jaar een extra uitdaging om de levensgrote stal tijdig klaar te krijgen. "Maar het is ons gelukt en het resultaat mag er zeker opnieuw zijn", aldus een trotse Michel. "We hopen dan ook dat er nog veel bezoekers zullen afzakken." De kerststallen zijn nog tot en met 6 januari open, elke dag van 13 tot 17 uur. (VDT)