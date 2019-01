Kerstboomophaling en Midwinterfeest vdt

07 januari 2019

In Landen worden er geen kerstbomen huis aan huis opgehaald. Er zijn wel verschillende verzamelpunten voorzien en in de deelgemeenten worden de kerstbomen aan de kerk opgehaald. De kerstboomverbranding vindt plaats op zaterdag 12 januari aan de lokalen van 260° Fos Pepijn. Om 19 uur vertrekt de stoet aan het Stationsplein. Onderweg wordt er uit volle borst gezongen. “Om 20 uur is het tijd om het midwintervuur aan te steken en worden de kerstbomen verbrand”, klinkt het bij de FOS. “In ons midwinterdorp kan iedereen dan nog gezellig een babbeltje slaan en iets lekkers eten en drinken.”