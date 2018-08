Kermes Stoase 07 augustus 2018

Van 10 tot 19 augustus is het weer Landen kermis aan de Stoase. Op vrijdag 10 augustus vanaf 19 uur is er de officiële opening van de kermis met de Landense Concertband, gevolgd door een optreden van Ingenius. Op zaterdag vanaf 18 uur komt DJ Hummer, en op zondag om 21 uur DJ Gio. Op vrijdag 10 augustus vanaf 18 uur is er een meet & Greet met Marshall en Chase van Paw Patrol en kunnen de kinderen zich een gek kapsel laten aanmeten. (HCH)