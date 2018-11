Keppens stelt zich kandidaat voor coachingtraject Mooimakers vdt

21 november 2018

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen op. Door middel van coachingstrajecten helpen ze gemeenten om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren en dit over een periode van drie jaar. Zij voorzien hiervoor de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen. Na de opstart van vijf trajecten eerder deze zomer, leverde de tweede oproepronde dit jaar acht kandidaturen op. Zo zullen er dertien nieuwe coachingstrajecten in 2018-2021 plaatsvinden. Begin december zal er een derde en laatste oproepingsronde georganiseerd worden. Mark Keppens, onafhankelijk raadslid, stelt aan de gemeenteraad voor om zich kandidaat te stellen voor het coachingstraject bij Mooimakers bij deze derde en laatste oproep.