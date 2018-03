Kapper achtervolgt dieven met schaar 17 maart 2018

Het parket heeft drie Georgiërs onmiddellijk gedagvaard op verdenking van diefstal en bendevorming. Het drietal had afgelopen donderdag om 17.30 uur een spaarpot gestolen van de toonbank van een kapsalon in de Attenhovenstraat in Landen. De kapper was hen met een schaar achterna gegaan waarna ze de spaarpot lieten vallen en op de vlucht sloegen. De politie kon hen in een naburige straat bij de lurven vatten. Het slachtoffer herkende de drie Georgiërs, mannen van 28, 36 en 44 jaar zonder adres in België. Opmerkelijk is dat het drietal pas was vrijgelaten uit het politiekantoor van Landen nadat ze waren opgepakt met een koffer vol nootjes, chocolade en deodorantflessen. Politie en parket konden aan deze producten geen diefstal verbinden. (KBG)