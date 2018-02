Jules Robijns uitgeroepen tot 'Verdienstelijk Landenaar' 02 februari 2018

02u28 0 Landen Jules Robijns is door de Landense gemeenteraad uitgeroepen tot 'Verdienstelijk Landenaar' voor al het werk dat hij decennialang verricht heeft voor Landen en haar natuur. Zo maakte Jules, voorzitter van de Landense milieu-en natuurraad (mina) en voorzitter van Natuurpunt Landen, een bosbeheerplan, een bermbeheerplan en het eerste erosiebestrijdingsplan voor de stad op en grijpt hij meteen in bij dossiers, die de natuur in het gedrang kunnen brengen.

"Elke klasse 2 of klasse 1 milieuvergunningsaanvraag wordt door Jules volledig gestript en kritisch bekeken", weet burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Bedrijfsleiders en milieucoördinatoren worden dan ook vaak op de minaraad uitgenodigd, waar ze onderworpen worden aan een spervuur aan vragen van Jules. Men kan maar maar beter heel goed voorbereid zijn voor men op de Landense minaraad wordt uitgenodigd."





Vakkennis

Door zijn vakkennis, inzicht en bereidheid tot compromis geniet Jules heel veel respect.





"Het is straf hoeveel werk die man hier al geleverd heeft", gaat burgemeester Vander Schelde verder. "Zo haalde hij eind jaren '90 het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan uit het slop. Het dure plan opgemaakt door een doctoraatstudent aan de VUB werd door de overheid afgekeurd. Met heel wat praktische tips en de invulling van Jules raakte Landen door de tweede zit. Een van de gerealiseerde projecten hieruit zijn de vistrappen, die met heel weinig middelen aan de Koningsmolen in Eliksem gerealiseerd zijn en inspirerend werken voor heel Vlaanderen."





Jules stond ook mee aan de wieg van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, koos de Landense koestersoorten mee uit, maakte een parkbeheerplan voor Rufferdinge op en houdt het natuurpark Landense Beemden in ere.





"Ik ben uiteraard vereerd met deze erkenning", zegt Jules. "Maar ik kan deze inspanningen van 25 jaar alleen maar leveren dankzij de goede samenwerking met de stad en met Frank Petitjean van de milieudienst. Ik denk nog niet aan stoppen, want er is nog werk aan de winkel. Onlangs hebben we vanuit Natuurpunt een overeenkomst gesloten over een aantal bospercelen om deze samen met De Beemden in erfpacht te krijgen. Dat is fantastisch nieuws." (VDT)