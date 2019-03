Jongeren verkennen de wondere wereld van wetenschap en techniek vdt

07 maart 2019

De Vlaamse regering wil de interesse van kinderen en jongeren voor STEM (Science, Technology, Engeneering & Mathematics) stimuleren. Hiervoor heeft ze een STEM-actieplan goedgekeurd met daarin onder meer de concrete actie om STEM-academies op te richten. In 2015 werd in de regio Landen voor het eerst een STEM-acitviteit georganiseerd op Campus D’Hek Landen. “Als gevolg van het groot succes van de afgelopen jaren organiseren we dit jaar voor de vijfde keer een STEM-kamp tijdens de krokusvakantie”, zegt Elke Ceuleers, zegt directeur GO! middenschool D’Hek Landen. “Dertig kinderen, voornamelijk uit het zesde leerjaar basisonderwijs, nemen drie dagen lang deel aan ‘Studio Techniek’. Daarin verkennen ze de wondere wereld van wetenschap en techniek.”

Zoë Callewaert is alvast enthousiast. “Het zijn echt superleerkrachten. Er wordt veel moeite gedaan om de kinderen blij te maken.” Ook Zander Meulemans geniet van het kamp. “Er zijn heel leuke activiteiten. Studio Techniek zorgt ervoor dat ik op de middelbare school wellicht voor een STEM-richting zal kiezen.”