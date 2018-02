Jong CD&V schenkt 635 euro aan Bindkracht 20 februari 2018

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel heeft Jong CD&V Landen aan haar mandatarissen gevraagd om een bijdrage te leveren aan het goede doel.





"We steunen dit jaar vzw Bindkracht. Dit ligt ons en de Landenaren nauw aan het hart", zegt lijsttrekker Lore Fourie. "We kijken ernaar uit om de volgende jaren opnieuw acties te organiseren om ook andere Landense organisaties te steunen, omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat 'samen' beter is!"





(VDT)