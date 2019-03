Jeugdhuis komt niet in voormalig Leffe-café vdt

01 maart 2019

15u55 0 Landen Oppositiepartij N-VA Landen informeerde op de laatste gemeenteraad naar de stand van zaken in het dossier rond de oprichting van een nieuw jeugdhuis in Landen. “In augustus werd aangekondigd dat dit tegen eind 2019 vorm zou krijgen in het vroegere Leffe-café tegenover het stadhuis, maar op de raad vernamen we dat er momenteel geen verdere stappen worden gezet”, aldus Greta Vanermen (N-VA).

“En dat vindt onze partij net als de andere oppositiepartij Open Vld jammer, want we zijn beiden overtuigd van de noodzaak aan een jeugdhuis in het Landense”, gaat Greta verder. “De piste van het Leffe-café werd verlaten en op korte termijn voorziet men geen andere locatie. Buiten de kennismakingsfuif, een week voor de verkiezingen, staan de plannen voor een nieuw jeugdhuis dus nog in een zeer prematuur stadium en is het de bedoeling van de nieuwe schepen van Jeugd (L’anders) om eerst een draagvlak te zoeken.”

Duurzamere oplossing

“Er werd na de oproep op Facebook in september een werkgroep opgericht om een jeugdhuis op te starten”, zeggen schepen van Jeugd Saartje Ieven (L’anders) en burgemeester Gino Debroux (L’anders). “De stad had het vroegere Leffe-café, dat al geruime tijd leegstond, als mogelijke tijdelijke locatie voor ogen. Tijdens een door de jeugddienst georganiseerde fuif werd gezocht naar vrijwilligers om rond Kerstmis te kunnen starten. Dat is echter niet meer gelukt. Het beleid kiest er in overleg met de jeugdraad voor om te zoeken naar een meer duurzame oplossing, die breed gedragen en gekaderd wordt. Maar er wordt dus wel degelijk werk van gemaakt. Er wordt niet stil gezeten.”