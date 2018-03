Jeugddienst trapt seizoen af met paaseierenraap 31 maart 2018

03u05 0

De jeugddienst van Landen is druk in de weer met de organisatie van verschillende kinderevenementen tijdens het voorjaar en zomer van 2018. Op 1 april wordt de aftrap gegeven met de paaseierenraap in domein 't Park. "Op 18 april vindt onze jaarlijkse Buitenspeeldag plaats", kondigt schepen van Jeugd Gino Debroux (sp.a), aan. "Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen samen met hun vriendjes, broertjes en zusjes komen ravotten in domein 't Park. Wij bouwen het domein voor één dag om tot een heus speelpark met verschillende springkastelen en andere toffe activiteiten." Op zaterdag 30 juni gaat Landen al feestend de zomervakantie in met het kinderfestival Kadé Olé op het Markplein. "Dit jaar werken we binnen het thema 'superhelden'. Er zijn niet alleen springkastelen, maar ook een heleboel workshops en activiteiten waar de kinderen hun hartje kunnen ophalen. Kers op de taart vormt het afsluitconcert van de Helden uit de gelijknamige Ketnet-reeks en de mogelijkheid tot een 'meet&greet' met Maya De Bij in samenwerking met Studio 100. Om alle kinderen de kans te kunnen geven om deel te nemen, houden wij onze activiteiten gratis", besluit schepen Debroux. (VDT)