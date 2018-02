Jaar rijverbod voor doodrijder 20 februari 2018

02u26 0 Landen Een 32-jarige Duitser is veroordeeld tot zes maanden cel en 13 maanden rijverbod voor een dodelijk ongeval. Onder invloed van alcohol veroorzaakte N.N. in januari 2015 een ongeluk op de E40 in Walshoutem, waarbij wapenantiquair Herwig Bailleul (57) uit Zaventem omkwam.

"Onaangepaste snelheid en onoplettendheid zijn de enige oorzaken voor het verkeersongeval", oordeelde de rechter. N. opperde eerste nog dat de vijftiger een manoeuvre uitvoerde door vanaf de pechstrook de snelweg te zijn opgereden, maar daar volgde de rechter niet. Het slachtoffer was met zijn partner die negende januari omstreeks 4.30 uur op weg naar een antiekbeurs. Hij was zwaar geladen met oude militaire wapens en reed volgens een verkeersdeskundige niet sneller dan 97 kilometer per uur. Hij werd achteraan aangetikt door N. die tussen de 150 en 172 kilometer per uur zou gereden hebben. Bailleul stief, zijn partner raakte zwaargewond. De dertiger, die eerder al veroordeeld werd tot 30 maanden cel voor drugs, moet nu zes maanden brommen. Het rijverbod is voor een jaar. Hij moet ook opnieuw zijn theoretisch en praktisch examen voor het rijbewijs tot een goed einde brengen.





Voor het rijden onder invloed kreeg hij bovenop nog een maand rijverbod. In totaal moet hij 3.000 euro boete. (KAR)