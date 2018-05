Inwoners gratis naar Plopsaland 15 mei 2018

02u51 0 Landen Plopsa gaat een intergemeentelijk aquapark bouwen langs de E40, tussen Landen en Hannuit. Om de Landenaren alvast kennis te laten maken met de pretparken van de Plopsagroep, kunnen alle inwoners voor 30 juni er eentje gratis bezoeken.

De uitnodigingen vallen deze week in de bus. En om naar het pretpark te reizen, zet de partij L'anders op zaterdag 26 mei en zondag 3 juni bussen in tussen Landen en Plopsaland De Panne. "Op deze manier kan iedereen die dat wenst niet alleen gratis het pretpark binnen, maar ook aan een goedkoop tarief ter plaatse geraken", zegt eerste schepen Gino Debroux. "De bussen vertrekken telkens om 7.30 uur aan het station van Landen. Deelnemen kost 5 euro per persoon. Inschrijven bij Marcel Vandamme via het e-mailadres m.vandamme0110@gmail.com of het nummer 0471/81.96.58. (VDT)