Infrabel vernieuwt overweg in Ezemaal en in Neerwinden vdt

19 april 2019

Infrabel vernieuwt de overweg in Ezemaal en in Neerwinden. In de Kraanbeekstraat (Ezemaal) wordt er gewerkt van 27 april tot 10 mei en in de Braakkouterstraat van 4 tot 17 mei. Omwille van de werken zal er tussen Landen en Leuven geen treinverkeer zijn op zaterdag 27 en zondag 28 april, zaterdag 4 en zondag 5 mei en zaterdag 11 en zondag 12 mei. Elk uur zal er een vervangbus rijden.

Om veiligheidsredenen wordt er vooral tijdens het weekend en ’s nachts gewerkt. De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel zegt er alles aan te doen om de hinder tot een minimum te herleiden. In Neerwinden wordt er ook gewerkt op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei, telkens van 8 tot 16 uur. De reizigers kunnen zich deze dagen best tot stopplaats Ezemaal of station Landen wenden.

Op aandringen van het stadsbestuur voorziet Infrabel op de dagen dat er niet gewerkt wordt, een voetgangersovergang zodat voetgangers en fietsers de overweg veilig kunnen oversteken. Fietsers moeten van de fiets afstappen en de overweg te voet oversteken. Wanneer er gewerkt wordt, blijven de overwegen echter gesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietser. “Hou het vooral veilig en volg de omleiding! Spoorlopen is gevaarlijk, je leven is een omleiding waard”, klinkt het nog bij Infrabel.