Infoavond 'Langs pelgrimswegen' 15 mei 2018

In de raadzaal van het stadhuis vindt morgenavond de infoavond 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel' plaats om 20 uur. Met dit project van Interleuven, IGO en Trage Wegen in samenwerking met de stad Landen wil men de oude pelgrimsweg reconstrueren en bijhorende erfgoedobjecten verzamelen, zoals bevaartvaantjes, medailles en verhalen. Verwaarloosde paden worden weer opengemaakt en de routes worden verfraaid met aanplantingen, informatiepanelen en zitbanken. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen en zijn ervaringen wil delen of gewoon wil meeluisteren, is welkom op de infoavond. (VDT)